Вяльбе сожалеет, что лыжница Йохауг пропустит Олимпиаду 2018 года

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг случайно нарушила антидопинговые правила, и сожалеет, что норвежская спортсменка вынуждена будет пропустить Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом Вяльбе рассказала ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне во вторник увеличил срок дисквалификации Йохауг до 18 месяцев, что не позволит ей принять участие в Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2018 года.

"Чем больше конкуренция, тем интереснее соревноваться, так было всегда, - сказала Вяльбе. - Мне ее на самом деле жаль, потому что я не верю в то, что она сделала это специально. Все вышло очень нелепо".

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта обратилась в CAS с просьбой увеличить дисквалификацию Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации, норвежка дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года.