"Волгоград-Арена" может быть открыта матчем детских или молодежных команд

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. "Волгоград-Арена", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, может быть открыта матчем детских или молодежных команд. Об этом журналистам сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций.

"Со своей стороны мы рассматриваем ряд предложений, включая матчи детских и молодежных команд. Думаю, эти предложения будут обсуждаться и получат утверждение на уровне Российского футбольного союза и Министерства спорта", - сказал Бочаров.

Ранее Бочаров заявлял о желании открыть стадион товарищеским матчем сборных России и Германии. "Независимо от того, будет ли здесь играть сборная Германии или нет, было бы хорошо, чтобы немецкие болельщики приехали в Волгоград и более детально познакомились с городом", - сказал губернатор.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.