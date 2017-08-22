Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Волгоград-Арена" может быть открыта матчем детских или молодежных команд

Спорт
22 августа, 13:23 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, августа. /ТАСС

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял о желании открыть стадион товарищеским матчем сборных России и Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Строительство стадиона "Волгоград-Арена"

Строительство стадиона "Волгоград-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. "Волгоград-Арена", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, может быть открыта матчем детских или молодежных команд. Об этом журналистам сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций.

"Со своей стороны мы рассматриваем ряд предложений, включая матчи детских и молодежных команд. Думаю, эти предложения будут обсуждаться и получат утверждение на уровне Российского футбольного союза и Министерства спорта", - сказал Бочаров.

Ранее Бочаров заявлял о желании открыть стадион товарищеским матчем сборных России и Германии. "Независимо от того, будет ли здесь играть сборная Германии или нет, было бы хорошо, чтобы немецкие болельщики приехали в Волгоград и более детально познакомились с городом", - сказал губернатор.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
7
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама