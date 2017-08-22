Российский судья Еськов обслужит матч квалификации Лиги Европы "Маккаби" - "Альтах"

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ТАСС, 22 августа. Бригада российского арбитра Алексея Еськова обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между израильским "Маккаби" из Тель-Авива и австрийским клубом "Альтах". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ассистентами Еськова назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Резервный арбитр встречи - Владимир Москалев.
Матч "Маккаби" - "Альтах" состоится 24 августа в Тель-Авиве. В первой встрече, которая состоялась 17 августа, израильский клуб одержал победу со счетом 1:0.