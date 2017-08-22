Писаревский утвержден в должности главного тренера мужской сборной РФ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) во вторник на своем очередном заседании утвердил Олега Писаревского в должности главного тренера мужской сборной России. Об этом ТАСС сообщили в ФТАР.

"Писаревский утвержден исполкомом в должности главного тренера мужской национальной команды", - сказал собеседник агентства.

До вторника 76-летний Писаревский занимал пост старшего тренера мужской сборной России.