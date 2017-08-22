Газон на "Волгоград-Арене" будет засеян в первой половине сентября

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ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Газон на "Волгоград-Арене", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет засеян в первой половине сентября. Об этом журналистам сообщил директор проекта строительства арены Сергей Камин.
Изначально планировалось, что газоны на строящихся аренах должны быть засеяны в течение лета.
"Мы адаптировали процедуру засева газона под наш климат. Наиболее благоприятный срок засева - сентябрь, примерно 5-10 сентября мы планируем провести засев. Как показывает практика, за две недели она вырастает, после чего мы проведем прошивку", - отметил Камин.
"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций.