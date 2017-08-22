Величкин: новый сезон КХЛ будет для магнитогорского "Металлурга" интересным и непростым

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стартовавший в понедельник десятый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет для магнитогорского "Металлурга" очень интересным и непростым. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент клуба Геннадий Величкин.

В понедельник действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл победителя регулярного чемпионата КХЛ прошедшего сезона московский ЦСКА.

"Изменений глобальных в нашем хоккее нет, единственное, что меняется - это манера игры, хоккей становится более прямолинейным, более силовым, более быстрым, более атлетичным, - отметил Величикин. - Сезон будет очень интересный, очень непростой для многих команд, в том числе и для нашей команды, так как у нас идет перестройка, хоть и плановая. Надо, невзирая на все эти моменты, успеть за "гладкий" чемпионат хорошо подготовиться к плей-офф и побороться за самые высокие места".

По словам Величкина, КХЛ, несмотря на все сложности, движется вперед в своем развитии. "КХЛ, которая существует уже десять лет, образовалась на основе трех лиг, которые существовали 15 лет - ПХЛ [Профессиональная хоккейная лига], МХЛ [Межнациональная хоккейная лига] и ЕАХЛ [Евроазиатская хоккейная лига]. Я помню, с чего мы начинали, регламент был на трех страницах, а сейчас это целый талмуд. Лига развивается, может быть, не всегда это развитие идет вертикально, но такова жизнь", - отметил собеседник агентства.

"Бывает, мы топчемся на месте, но развитие идет, и мы надеемся, что мы все ближе к оптимальному и рациональному варианту лиги. Лига, хоккей и спорт в России не существует независимо от нашего общественного уклада и структуры. Развивается общество - развивается лига", - заключил он.

Первый матч в новом сезоне "Металлург", являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина, сыграет в среду на своей площадке против екатеринбургского "Автомобилиста".