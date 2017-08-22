Чемпион ОИ-1988 Кузнецов занял пост вице-президента ФТАР по дисциплинарному контролю

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель олимпийского турнира штангистов 1988 года Павел Кузнецов избран на пост вице-президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) по дисциплинарному контролю. Об этом сообщил ТАСС президент ФТАР Максим Агапитов.
"Сегодня на исполкоме мы учредили должность вице-президента ФТАР по дисциплинарному контролю, что было вызвано временем, - заметил Агапитов. - Ранее у нас был создан в структуре Федерации дисциплинарный комитет, но им кто-то должен руководить, поэтому мы и утвердили должность вице-президента, который будет заниматься дисциплинарным контролем. В качестве кандидата на эту должность был выдвинут Павел Кузнецов, а затем большинством голосов он утвержден на этом посту".
"Подчеркну, вице-президент по дисциплинарному контролю не будет заниматься нарушениями антидопинговых правил, речь идет именно о дисциплинарных поступках. Например, человек не приехал или опоздал на тренировочный сбор, не соблюдал дисциплину, не явился на взвешивание и т.д.", - подытожил глава Федерации.
До апрельского чемпионата Европы, который проходил в Хорватии, вице-президент ФТАР Кузнецов занимал также должность старшего тренера мужской сборной России.