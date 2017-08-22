Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свищев запросил у МВД и ВС РФ сведения, кто был привлечен к ответственности за допинг

Спорт
22 августа, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

По словам парламентария, ему хотелось бы определить эффективность принятых норм по борьбе с применением запрещенных препаратов в спорте

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) обратился во вторник к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой предоставить информацию о количестве лиц, привлеченных к ответственности за нарушение антидопинговых правил за период, прошедший после принятия законов, ужесточающих наказание за использование в спорте запрещенных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

"Федеральным законом от 22 ноября 2016 года "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ (в части усиления ответственности за нарушения антидопинговых правил)" в Уголовном кодексе РФ введены две новые статьи - 230.1, 230.2, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию, за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте", - говорится в запросах парламентария.

"В целях анализа правоприменительной практики прошу направить в мой адрес информацию о количестве лиц, привлеченных к ответственности за деяния, предусмотренные статьями 230.1, 230.2 Уголовного кодекса РФ, с указанием вида назначенного наказания", - пишет Свищев председателю Верховного суда РФ и главе МВД.

"Россия выразила свое неприятие допингу, наша страна поддерживает исключительно чистый спорт, у нас были разработаны и приняты направленные на борьбу с допингом изменения в законодательство", - напомнил Свищев. По словам парламентария, "хотелось бы определить эффективность принятых норм по борьбе с применением запрещенных препаратов в спорте, а также узнать, как российская правоохранительная система реагирует на соответствующие изменения в спортивном законодательстве".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублей
7
Лукашенко поручил конструкторам создать суперкомбайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама