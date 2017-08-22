Свищев запросил у МВД и ВС РФ сведения, кто был привлечен к ответственности за допинг

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) обратился во вторник к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой предоставить информацию о количестве лиц, привлеченных к ответственности за нарушение антидопинговых правил за период, прошедший после принятия законов, ужесточающих наказание за использование в спорте запрещенных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
"Федеральным законом от 22 ноября 2016 года "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ (в части усиления ответственности за нарушения антидопинговых правил)" в Уголовном кодексе РФ введены две новые статьи - 230.1, 230.2, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию, за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте", - говорится в запросах парламентария.
"В целях анализа правоприменительной практики прошу направить в мой адрес информацию о количестве лиц, привлеченных к ответственности за деяния, предусмотренные статьями 230.1, 230.2 Уголовного кодекса РФ, с указанием вида назначенного наказания", - пишет Свищев председателю Верховного суда РФ и главе МВД.
"Россия выразила свое неприятие допингу, наша страна поддерживает исключительно чистый спорт, у нас были разработаны и приняты направленные на борьбу с допингом изменения в законодательство", - напомнил Свищев. По словам парламентария, "хотелось бы определить эффективность принятых норм по борьбе с применением запрещенных препаратов в спорте, а также узнать, как российская правоохранительная система реагирует на соответствующие изменения в спортивном законодательстве".