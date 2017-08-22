Профсоюз футболистов намерен обсудить с руководством РФС ситуацию с М'Вила

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) планирует обсудить с руководством Российского футбольного союза (РФС) ситуацию с трудовым спором между московским "Динамо" и французским полузащитником казанского "Рубина" Янном М'Вила. Об этом ТАСС заявил глава ОПСФ Александр Зотов.

М'Вила обратился в палату по разрешению споров РФС, чтобы "Динамо" выплатило ему задолженность - по данным ТАСС, игрок рассчитывает получить от клуба €360 тысяч. Палата удовлетворила заявление футболиста, наложив на "Динамо" запрет на регистрацию новых футболистов. Однако 18 августа запрет был снят и заменен на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения.

"Мы будем обращаться к руководству РФС - президенту Виталию Леонтьевичу Мутко и генеральному директору Александру Александровичу Алаеву, чтобы обсудить произошедшее. Должна быть какая-то реакция, а дальше посмотрим, как помочь футболисту, потому что решение палаты направлено против него", - сказал Зотов.

"Мы недовольны решением. Я не знаю, как оно принималось, но оно беспрецедентно, потому что раньше у нас не было никаких приостановлений запретов. На моей памяти, это могло быть только при написании заявлений на предыдущее руководство, но такого еще не было", - добавил он.

Решение палаты было принято на основании обращения в Следственный комитет

На вопрос, соответствует ли действительности информация, что решение о замене санкции в отношении "Динамо" было принято в связи с обращением руководства клуба в Следственный комитет для расследования "дела М'Вила", Зотов ответил: "Да, на этом основании и приостановили действие запрета".

"CAS [Спортивный арбитражный суд] не поддерживает такие решения. Надеюсь, будут какие-то объяснения. Кроме того, футболист тогда пошел навстречу, было подписано мировое соглашение, а сейчас же была придумана новая версия, которая может послужить плохим примером для других клубов", - сказал глава профсоюза.

"М'Вила приехал из Франции, выступал за сборную этой страны, и данная ситуация может выйти на международную арену", - добавил Зотов.

О "деле М'Вила"

М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с казанским "Рубином". Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском "Интере", а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, достиг договоренности о переходе в "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила, будучи игроком "Рубина", тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у "Рубина" английским "Сандерлендом".

В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому, как ТАСС рассказал источник, знакомый с деталями договора, клуб должен был выплатить игроку компенсацию в размере 900 тысяч евро тремя траншами - в июле, августе и сентябре. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш в размере 360 тысяч евро М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо", в результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако 18 августа, как было отмечено выше, она была заменена на другую санкцию.

Как ТАСС рассказал председатель палаты по разрешению споров Виктор Березов, решение было принято по аналогии с процессуальным кодексом. Он пояснил, что по окончании разбирательств по "делу М'Вила" указанная сумма будет перечислена футболисту, либо возвращена клубу. Березов отметил, что, по мнению палаты, такое решение в сложившейся ситуации наиболее справедливо, так как футбольная составляющая в этом случае "страдать не должна".

Тогда же, 18 августа, Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо", которому принадлежит контрольный пакет акций ФК "Динамо", подало иск в отношении в отношении М'Вила, оспорив мировое соглашение. Как ТАСС заявили в пресс-службе ВФСО "Динамо", общество считает, что данное соглашение ущемляет интересы ФК "Динамо".