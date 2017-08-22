"Металлург" по просьбе Антипина и Береглазова не отдаст права на них другим клубам КХЛ

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Защитники Виктор Антипин и Алексей Береглазов перед отъездом в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) попросили руководство магнитогорского "Металлурга" не отдавать права на них другим клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.
24-летний Антипин продолжит карьеру в "Баффало", 23-летний Береглазов перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс".
"Стопроцентных замен ушедшим игрокам быть не может. Это жизненная ситуация - мы вырастили ребят, мы горды, что они уехали в лучшую лигу мира. И Витя Антипин, и Леша Береглазов подошли ко мне на прощании с командой и сказали: "Геннадий Иванович, только права на нас, пожалуйста, не передавайте. Это было приятно слышать, на том и решили, что никаких прав никому передавать не будем", - рассказал Величкин.
По словам собеседника агентства, предсезонные турниры стали для "Металлурга" своеобразными стресс-тестами. "На предсезонных турнирах мы работали по заданию, смотрели то одно, то другое, сочетания, связки, пробовали работу под разными нагрузками, и результаты предсезонных турниров абсолютно нормальны. Мы знаем, что команды, которые на ура проходят предсезонку, потом имеют проблемы, но это не закономерность. Это рабочие моменты, это называется стресс- тесты", - заявил он.
Первый матч в новом сезоне КХЛ "Металлург", являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина, сыграет дома в среду против екатеринбургского "Автомобилиста".