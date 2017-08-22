Россиянин Вековищев завоевал бронзу Универсиады в плавании на 200 м вольным стилем

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ТАСС, 22 августа. Россиянин Михаил Вековищев завоевал бронзовую медаль в плавании на 200 м вольным стилем на Универсиаде в Тайбэе.
Вековищев преодолел дистанцию за 1 минуту 46,48 секунд. Первое место занял литовец Данас Рапшис (1.45,75), второе место - поляк Каспер Майхшак (1.46,19).
Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 23 медали, включая четыре золотые, семь серебряных и 12 бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко