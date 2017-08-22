Россиянин Вековищев завоевал бронзу Универсиады в плавании на 200 м вольным стилем

ТАСС, 22 августа. Россиянин Михаил Вековищев завоевал бронзовую медаль в плавании на 200 м вольным стилем на Универсиаде в Тайбэе.

Вековищев преодолел дистанцию за 1 минуту 46,48 секунд. Первое место занял литовец Данас Рапшис (1.45,75), второе место - поляк Каспер Майхшак (1.46,19).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 23 медали, включая четыре золотые, семь серебряных и 12 бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко