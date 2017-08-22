Фурсенко полагает, что Дзюба будет включен в заявку "Зенита" на матч с "Утрехтом"

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Президент санкт-петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что нападающий Артем Дзюба будет включен в заявку команды на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу с голландским "Утрехтом". Такое мнение Фурсенко выразил в беседе с ТАСС.
Игра состоится в четверг в Санкт-Петербурге. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может уйти в аренду в "Локомотив" или "Краснодар". Сам Дзюба, во вторник празднующий 29-летие, сказал радиостанции "Спорт FM", что новости относительно его возможного трансфера "будут 100 процентов".
"У меня нет никакой новой информации по Дзюбе. Что касается заявки на матч с "Утрехтом", тут надо обращаться к тренеру, но я думаю, что Артем в нее попадет", - сказал Фурсенко.
"Команда серьезно подходит к матчу и будет биться. Цели понятны, главное реализовать все наши желания и возможности", - отметил президент "Зенита".
Издание "Реальное время" на прошлой неделе сообщило, что "Рубин" с высокой долей вероятности арендует у "Зенита" эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа. На вопрос, действительно ли это так, Фурсенко ответил: "Нобоа такой же игрок нашей команды, как и другие. В этом плане нет никаких сомнений".
Газета "Известия" распространила информацию, согласно которой нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз может уйти в аренду в московский "Локомотив". Фурсенко заявил, что вариант с уходом Полоза не рассматривается.
"Полоз у нас игрок основного состава. Мне кажется, его уход даже никто не обсуждал. У нас есть команда, которая формируется", - сказал президент "Зенита".
В летнее трансферное окно "Зенит" пополнили уже четыре аргентинских игрока - Маттиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси. Ожидается, что в санкт- петербургскую команду перейдет еще один аргентинец - Эмилиано Ригони.
Фурсенко подчеркнул, что аргентинцы хорошо влились в коллектив. "Аргентинцы уже освоились, они со всеми общаются, молодые, активные, тренируются на все сто процентов, и им все нравится", - сказал президент "Зенита".