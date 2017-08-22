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СБР: Королькевич консультирует сборную России по биатлону, в тренерский штаб он не входит

Спорт
22 августа, 15:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Ранее газета "Известия" сообщила, что 65-летний Королькевич будет включен в штаб женской сборной России

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Владимир Королькевич

Владимир Королькевич

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Словенский специалист Владимир Королькевич является консультантом женской сборной России по биатлону, в тренерский штаб национальной команды он не входит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Во вторник газета "Известия" сообщила, что 65-летний Королькевич будет включен в штаб женской сборной России и станет помощником старшего тренера команды сохранится Сергея Коновалова.

"Владимир Королькевич не работает тренером женской сборной России, а является консультантом команды. В тренерский штаб женской команды входят: старший тренер Сергей Коновалов, а также тренеры Михаил Девятьяров и Николай Загурский", - сообщили в пресс-службе СБР.

Королькевич работал в российской сборной в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера женской команды. Под его руководством женская сборная России завоевала серебро эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.

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