СБР: Королькевич консультирует сборную России по биатлону, в тренерский штаб он не входит

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Словенский специалист Владимир Королькевич является консультантом женской сборной России по биатлону, в тренерский штаб национальной команды он не входит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Во вторник газета "Известия" сообщила, что 65-летний Королькевич будет включен в штаб женской сборной России и станет помощником старшего тренера команды сохранится Сергея Коновалова.

"Владимир Королькевич не работает тренером женской сборной России, а является консультантом команды. В тренерский штаб женской команды входят: старший тренер Сергей Коновалов, а также тренеры Михаил Девятьяров и Николай Загурский", - сообщили в пресс-службе СБР.

Королькевич работал в российской сборной в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера женской команды. Под его руководством женская сборная России завоевала серебро эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.