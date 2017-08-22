СБР: Королькевич консультирует сборную России по биатлону, в тренерский штаб он не входит

Футболист Прудников близок к подписанию контракта с "Анжи"Спорт 22 августа, 15:29
Ученые открыли новый механизм регенерации печениНаука 22 августа, 15:23
Шаткая "Платформа": режиссер Серебренников из свидетеля стал подозреваемымПроисшествия 22 августа, 15:21
FIS считает справедливым решение CAS об увеличении дисквалификации лыжницы ЙохаугСпорт 22 августа, 15:19
Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублейПроисшествия 22 августа, 15:18
Новикомбанк проведет на "Армии-2017" переговоры с рядом предприятий ОПКАрмия и ОПК 22 августа, 15:18
Калягин лично поручился за СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 15:17
ПАК ДП в будущем может стать беспилотнымАрмия и ОПК 22 августа, 15:08
СБР: Королькевич консультирует сборную России по биатлону, в тренерский штаб он не входитСпорт 22 августа, 15:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Словенский специалист Владимир Королькевич является консультантом женской сборной России по биатлону, в тренерский штаб национальной команды он не входит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
Во вторник газета "Известия" сообщила, что 65-летний Королькевич будет включен в штаб женской сборной России и станет помощником старшего тренера команды сохранится Сергея Коновалова.
"Владимир Королькевич не работает тренером женской сборной России, а является консультантом команды. В тренерский штаб женской команды входят: старший тренер Сергей Коновалов, а также тренеры Михаил Девятьяров и Николай Загурский", - сообщили в пресс-службе СБР.
Королькевич работал в российской сборной в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера женской команды. Под его руководством женская сборная России завоевала серебро эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.