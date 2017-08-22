Футболист Прудников близок к подписанию контракта с "Анжи"

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футболист Александр Прудников близок к подписанию контракта с махачкалинским "Анжи". Об этом ТАСС рассказал источник близкий к клубу.
"После завершения прошлого сезона у Прудникова истек контракт с клубом, и он не был продлен, так как у игрока были разногласия с главным тренером (Александром Григоряном, который покинул "Анжи" в августе - прим. ТАСС). Сейчас Прудников близок к подписанию нового годичного соглашения", - сказал источник.
Нападающий провел в составе махачкалинской команды в чемпионате России сезона-2016/17 10 матчей и забил три мяча. Прудников перешел в "Анжи" зимой, а первую часть сезона провел в "Оренбурге", сыграв в четырех матчах.