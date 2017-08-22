Кречин покинул пост генерального менеджера клуба КХЛ "Куньлунь"

ТАСС, 22 августа. Владимир Кречин освобожден от должности генерального менеджера китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Кречин стал генеральным менеджером команды в марте 2017 года. До этого он занимал должность спортивного директора клуба. Теперь обязанности генерального менеджера будет исполнять главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн.

"Владимир Кречин освобожден от должности генерального менеджера клуба в связи со стратегическими просчетами в работе. Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера команды КХЛ Майка Кинэна", - говорится в сообщении.

Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в минувшем сезоне дебютировал в чемпионате КХЛ. Команда сумела выйти в плей-офф, где уступила в первом раунде будущему финалисту Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу".