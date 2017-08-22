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Кречин покинул пост генерального менеджера клуба КХЛ "Куньлунь"

Спорт
22 августа, 15:37 UTC+3 ТАСС

Теперь обязанности генменеджера будет исполнять главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн

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ТАСС, 22 августа. Владимир Кречин освобожден от должности генерального менеджера китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Кречин стал генеральным менеджером команды в марте 2017 года. До этого он занимал должность спортивного директора клуба. Теперь обязанности генерального менеджера будет исполнять главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн.

"Владимир Кречин освобожден от должности генерального менеджера клуба в связи со стратегическими просчетами в работе. Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера команды КХЛ Майка Кинэна", - говорится в сообщении.

Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в минувшем сезоне дебютировал в чемпионате КХЛ. Команда сумела выйти в плей-офф, где уступила в первом раунде будущему финалисту Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу".

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