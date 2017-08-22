Штангисты РФ намерены выступить на юношеском ЧЕ, который пройдет в Косове

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены намерены принять участие в юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в конце сентября в Приштине (Косово). Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Чемпионат Европы среди юношей (спортсмены до 18 лет) пройдет с 23 по 30 сентября.

"Я убежден, что спорт должен быть вне политики, являться послом мира, - заметил Агапитов. - Наша команда много работала на тренировках, чтобы показать качественный результат на этом турнире, поэтому мы собираемся там [в Приштине] выступить. У нас есть определенные сложности с получением въездных документов и в некоторых других вопросах, но я надеюсь, что все трудности мы преодолеем".

23 августа заканчивается срок подачи заявок на этот турнир. "Мы все документы уже отправили", - подчеркнул глава ФТАР.

Албанские власти Косова при поддержке США и ведущих стран ЕС в 2008 году провозгласили независимость. Сербия, а также Россия, Китай и ряд других государств (в том числе пять членов Евросоюза) не признают суверенитет косовских албанцев. На данный момент независимость Косова признали более 100 стран - членов ООН.