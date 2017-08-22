Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штангисты РФ намерены выступить на юношеском ЧЕ, который пройдет в Косове

Спорт
22 августа, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главы ФТАР, есть определенные сложности с получением въездных документов и в некоторых других вопросах, но он надеется, что все трудности будет преодолены

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские спортсмены намерены принять участие в юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в конце сентября в Приштине (Косово). Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Чемпионат Европы среди юношей (спортсмены до 18 лет) пройдет с 23 по 30 сентября.

"Я убежден, что спорт должен быть вне политики, являться послом мира, - заметил Агапитов. - Наша команда много работала на тренировках, чтобы показать качественный результат на этом турнире, поэтому мы собираемся там [в Приштине] выступить. У нас есть определенные сложности с получением въездных документов и в некоторых других вопросах, но я надеюсь, что все трудности мы преодолеем".

23 августа заканчивается срок подачи заявок на этот турнир. "Мы все документы уже отправили", - подчеркнул глава ФТАР.

Албанские власти Косова при поддержке США и ведущих стран ЕС в 2008 году провозгласили независимость. Сербия, а также Россия, Китай и ряд других государств (в том числе пять членов Евросоюза) не признают суверенитет косовских албанцев. На данный момент независимость Косова признали более 100 стран - членов ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
4
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
7
Киев подготовил запрос в NASA о помощи в экомониторинге строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама