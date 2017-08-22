Власти Москвы приглашают райдеров принять участие в состязании по вейкбордингу

ТАСС, 22 августа. Международные соревнования по вейкбордингу пройдут в рамках празднования Дня города в центре столицы, призовой фонд турнира составит 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Площадь Революции станет парком экстремального водного спорта. 8 и 9 сентября, в рамках празднования Дня города, здесь пройдет зрелищный международный турнир по вейкбордингу с участием спортсменов из России, Германии, Нидерландов, Австрии, Эстонии и Белоруссии", - сообщает пресс-служба оргкомитета.

Отмечается, что состязания пройдут в шести категориях: первенство среди юниоров (до 18 лет включительно), среди взрослых спортсменов (мужчин и женщин), а также категории "лучший трюк". Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч рублей.

10 сентября лучшие спортсмены мира продемонстрируют трюки на восьми специальных установках. Среди участников показательных выступлений - первый номер в рейтинге лучших вейкбордистов мира Сэм де Хаан (Sam de Haan), а также другие российские и зарубежные спортсмены, показавшие высокие результаты на различных соревнованиях.

Бассейны для вейкбординга, а также установка "Искусственная волна" на Манежной площади предназначены не только для профессиональных спортсменов. Попробовать себя в водных видах спорта смогут все желающие от 12 до 60 лет, однако для участия необходима регистрация.