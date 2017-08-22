Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы приглашают райдеров принять участие в состязании по вейкбордингу

Спорт
22 августа, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 августа. Международные соревнования по вейкбордингу пройдут в рамках празднования Дня города в центре столицы, призовой фонд турнира составит 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Площадь Революции станет парком экстремального водного спорта. 8 и 9 сентября, в рамках празднования Дня города, здесь пройдет зрелищный международный турнир по вейкбордингу с участием спортсменов из России, Германии, Нидерландов, Австрии, Эстонии и Белоруссии", - сообщает пресс-служба оргкомитета.

Отмечается, что состязания пройдут в шести категориях: первенство среди юниоров (до 18 лет включительно), среди взрослых спортсменов (мужчин и женщин), а также категории "лучший трюк". Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч рублей.

10 сентября лучшие спортсмены мира продемонстрируют трюки на восьми специальных установках. Среди участников показательных выступлений - первый номер в рейтинге лучших вейкбордистов мира Сэм де Хаан (Sam de Haan), а также другие российские и зарубежные спортсмены, показавшие высокие результаты на различных соревнованиях.

Бассейны для вейкбординга, а также установка "Искусственная волна" на Манежной площади предназначены не только для профессиональных спортсменов. Попробовать себя в водных видах спорта смогут все желающие от 12 до 60 лет, однако для участия необходима регистрация.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
4
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
7
Киев подготовил запрос в NASA о помощи в экомониторинге строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама