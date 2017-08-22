Стадион "Санкт-Петербург" перейдет в управление "Зенита" до конца года

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Стадион "Санкт-Петербург", принимавший матчи Кубка конфедераций, перейдет под полное управление футбольного клуба "Зенит" к концу 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Сергей Фурсенко.

Первый матч на стадионе прошел в апреле этого года - "Зенит" встречался с екатеринбургским "Уралом" (2:0). Затем на арене проходили матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году состоятся игры чемпионата мира.

"Думаю, к концу календарного года стадион перейдет в управление "Зениту". Должно быть подписано концессионное соглашение, после этого будет период передачи, который не короткий. Посмотрим, как будет, потому что это сложный процесс", - сказал Фурсенко.

Перед стартом Кубка конфедераций возник вопрос о плохом состоянии газона на стадионе "Санкт-Петербург". Перед турниром поле перестелили, а после окончания вице-губернатор города Игорь Албин заявил, что газон перед чемпионатом мира будет снова заменен.

"Газон пока удовлетворяет требованиям игры как в еврокубках, так и в российской премьер-лиге, все в порядке, - отметил глава клуба. - Возможно, поменяем его два раза до чемпионата мира - все будет зависеть от его качества. Может быть, он пролежит в хорошем состоянии и до мирового первенства. Пока что планов о замене нет", - подчеркнул Фурсенко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.