"Зенит" пока не планирует сертифицировать временные трибуны стадиона "Санкт-Петербург"

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" пока не планирует увеличивать вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчах чемпионата России при помощи сертификации временных трибун. Об этом ТАСС сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

"Вместимость 68 тыс. будет на чемпионате мира, а у нас временные трибуны не сертифицированы для Российской футбольной премьер-лиги. В еврокубках примерно то же самое, и пока мы не планировали делать больше. У нас в коммерческом использовании около 54,5 тыс. билетов вместе с командой гостей. Есть "вырезки", необходимые по безопасности, и те места, которые не видны с камер наблюдения", - сказал Фурсенко.

Во вторник "Зенит" объявил, что все билеты на матч Лиги Европы с голландским "Утрехтом" были проданы. "То, что все билеты проданы, говорит, что болельщик в нас верит и есть интерес к этому матчу и вообще к "Зениту". Команда серьезно подходит к матчу и будет биться. Цели понятны, главное реализовать все наши желания и возможности", - отметил президент клуба.

Стадион "Санкт-Петербург" вмещает более 56 тыс. зрителей во время матчей чемпионата России, а со временными трибунами - 68 тыс. Эти трибуны были открыты на матчах Кубка конфедераций 2017 года. Также планируется их использование на чемпионате мира в следующем году.

"Рассчитываем на полный стадион в каждом матче"

По словам Фурсенко, "Зенит" полностью доволен стадионом. "Болеть на стадионе хорошо, конечно, немного не хватает зон гостеприимства, но вообще стадион шикарный. Что- то еще подделаем, исправим, все впереди. Самое главное, что мы играем на арене, где нас могут поддерживать почти 55 тыс. зрителей", - заявил собеседник ТАСС.

"Рассчитываем примерно на такую среднюю посещаемость в сезоне. Все зависит от интересов болельщиков и игры "Зенита". Как мы будем играть, так будут приходить зрители", - добавил он.

Второй матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в четверг.