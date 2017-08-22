Сборная России завоевала золото, три серебра и четыре бронзы в третий день Универсиады

ТАСС, 22 августа. Российские спортсмены завоевали золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали в третий соревновательный день летней Универсиады 2017 года в Тайбэе.

Золото завоевал тхэквондист Борис Краснов в весовой категории до 68 кг. Серебряные медали для сборной России выиграли штангисты Вячеслав Яркин (до 77 кг) и Тима Туриева (до 63 кг), а также Мария Каменева в плавании на 100 метров вольным стилем.

Четыре бронзовые медали в копилку сборной в третий день принесли тхэквондистка Анисия Челохсаева (до 57 кг), дзюдоист Абдула Абдулжалилов (до 66 кг), Арина Опенышева в плавании на 100 м вольным стилем и Михаил Вековищев в плавании на 200 м вольным стилем.

Всего на данный момент российские спортсмены завоевали 25 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и 13 бронзовых. В общекомандном зачете россияне занимают шестое место. На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 10 золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (8-8-10), третье - команда Тайваня (7-11-3).

Соревнования завершатся 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко