Российские бейсболисты уступили американцам в матче Универсиады

ТАСС, 22 августа. Мужская сборная России по бейсболу проиграла команде США в матче группы B на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча завершилась со счетом 13:3 в пользу американцев.

Сборная России занимает последнее место в группе, проиграв в первых двух матчах.

В следующем матче россияне сыграют с мексиканцами. Игра пройдет 23 августа.

В мужском бейсбольном турнире на Универсиаде принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. Сборная России попала в одну группу с японцами, американцами и мексиканцами. По две лучших команды из каждой группы выходят в полуфинал. Финал бейсбольного турнира пройдет 28 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко