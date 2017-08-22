Чалов: ЦСКА нечего бояться в матче с "Янг Бойз", команда готова снова побеждать

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА нечего бояться в матче Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз", поэтому команда готова снова одержать победу. Об этом на пресс-конференции заявил армейский нападающий Федор Чалов.
Первый матч команд прошел 15 августа в Швейцарии и завершился победой российского клуба со счетом 1:0. Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдет в среду на московской "ЦСКА-Арене".
"Тяжелая была прошлая встреча, соперник хорошо играл на контратаках. Кроме того, мы нечасто играем на искусственном поле, поэтому нам было тяжело. Мы смогли добиться хорошего результата, и надеюсь, что сможем его удержать. Нам нечего бояться, мы в оптимальном состоянии, восстановились после игры с "Уралом" и готовы побеждать", - сказал Чалов.
"Лига чемпионов - это лучший турнир, в котором играют лучшие команды. Хочется проявить себя и показать, на что способен", - добавил он.
При этом футболист отметил, что рассчитывает забить как можно скорее. "Я в каждой игре выкладываюсь на все сто процентов, как и весной. Думаю, если буду дальше так выкладываться, то голы придут. Например, Вася Березуцкий и Георгий Щенников сказали, что забьют, и забили, надеюсь, что у меня тоже получится", - отметил нападающий.
Победитель двухматчевого противостояния примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.