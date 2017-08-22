Российские волейболистки победили команду Финляндии в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Финляндии в матче группового этапа летней Универсиады, которая проходит в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 3-0 в пользу россиянок.

Сборная России лидирует в турнирной таблице группы D с шестью очками. Команда Финляндии занимает второе место (3).

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Бразилии. Финки встретятся со сборной Мексики. Обе встречи состоятся 23 августа.

В женском волейбольном турнире на Универсиаде 16 сборных разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 28 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко