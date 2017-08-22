Российские футболистки победили британок и вышли в четвертьфинал Универсиады

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Сборная России завоевала золото, три серебра и четыре бронзы в третий день УниверсиадыСпорт 22 августа, 16:19
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ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Великобритании в заключительном матче группы D на Универсиаде в Тайбэе.
У россиянок забитыми мячами отметились Маргарита Черномырдина (54-я минута) и Екатерина Пантюхина (76). В составе сборной Великобритании отличилась Джорджия Эванс (64).
Россиянки с шестью очками заняли первое место в группе и вышли в четвертьфинал. Соперницами сборной России по четвертьфиналу станут футболистки Южной Кореи, встреча пройдет 24 августа.
В женском футбольном турнире Универсиады принимают участие 13 сборных. В группу А попали четыре команды, в остальных трех группах - по три сборные. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у женщин состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.