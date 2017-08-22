Российские футболистки победили британок и вышли в четвертьфинал Универсиады

ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Великобритании в заключительном матче группы D на Универсиаде в Тайбэе.

У россиянок забитыми мячами отметились Маргарита Черномырдина (54-я минута) и Екатерина Пантюхина (76). В составе сборной Великобритании отличилась Джорджия Эванс (64).

Россиянки с шестью очками заняли первое место в группе и вышли в четвертьфинал. Соперницами сборной России по четвертьфиналу станут футболистки Южной Кореи, встреча пройдет 24 августа.

В женском футбольном турнире Универсиады принимают участие 13 сборных. В группу А попали четыре команды, в остальных трех группах - по три сборные. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у женщин состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.