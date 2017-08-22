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ФК "Кубань" заявил, что прикладывает все усилия для погашения долга перед Петреску

Спорт
22 августа, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Ранее агент румынского специалиста Николай Пырнэу рассказал, что тренер пожаловался в Спортивный арбитражный суд на "Кубань" из-за долгов по зарплате

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Дан Петреску на тренерской скамейке "Кубани"

Дан Петреску на тренерской скамейке "Кубани"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Кубань" сделает все, чтобы поскорее погасить долги, при этом в клуб не приходило уведомлений из Спортивного арбитражного суда (CAS) о поступлении иска от бывшего главного тренера команды Дана Петреску. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Кубани".

Ранее агент румынского специалиста Николай Пырнэу рассказал, что тренер пожаловался в CAS на "Кубань" из-за долгов по зарплате. Петреску работал главным тренером "Кубани" с июня по октябрь 2016 года. Сейчас он возглавляет румынский "Клуж".

"Руководство футбольного клуба "Кубань" прикладывает все силы к тому, чтобы как можно скорее рассчитаться по всем имеющимся задолженностям. Это касается в том числе и долга перед Даном Петреску", - сказали в пресс-службе.

"Никаких извещений об инициации разбирательства в Спортивном арбитражном суде, как того требует процедура, если бы данное дело действительно было принято к рассмотрению, в футбольный клуб "Кубань" не поступало", - отметили в пресс-службе.

"Кубань" занимает 12-е место в первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2017/18, в девяти матчах набрав 11 очков. В воскресенье команда проведет домашний матч против "Спартака-2". "Как и было обещано, задолженности перед игроками и сотрудниками клуба минимизированы, ситуация в этом плане стабилизировалась. Команда готовится к предстоящему матчу в текущем режиме", - сказали в пресс-службе краснодарского клуба.

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