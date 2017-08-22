Отечественные борцы греко-римского стиля не смогли завоевать золото ЧМ впервые с 1953 года

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ТАСС, 22 августа. Отечественные борцы греко-римского стиля остались без золотых медалей чемпионата мира впервые с 1953 года. Это стало известно после того, как российский борец греко-римского стиля Артем Сурков проиграл южнокорейцу Хан Су Ю в полуфинале в весовой категории до 66 кг.
В заключительный день турнира по греко-римской борьбе ни один из россиян не смог пробиться в финал соревнований. Двукратный олимпийский чемпион в весе до 75 кг Роман Власов не смог пройти квалификацию в весовой категории до 80 кг, уступив азербайджанцу Элвину Мурсалиеву со счетом 2:2 по последнему действию. Степан Маранян (до 59 кг) проиграл в 1/4 финала японцу Кенитиро Фумите со счетом 2:4 и будет бороться за бронзу. Виталий Щур (130 кг) не смог пройти квалификацию, проиграв египтянину Мохамеду Абделлатифу со счетом 1:2.
В первый соревновательный день Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг) стали серебряными призерами.
64 года назад представители СССР впервые приняли участие в чемпионате мира и с тех пор неизменно завоевывали золотые медали.
Чемпионат мира по спортивной борьбе в Париже завершится 26 августа.