Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отечественные борцы греко-римского стиля не смогли завоевать золото ЧМ впервые с 1953 года

Спорт
22 августа, 17:03 UTC+3 ТАСС

64 года назад представители СССР впервые приняли участие в чемпионате мира и с тех пор неизменно завоевывали золотые медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Чехиркин (справа)

Александр Чехиркин (справа)

© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 22 августа. Отечественные борцы греко-римского стиля остались без золотых медалей чемпионата мира впервые с 1953 года. Это стало известно после того, как российский борец греко-римского стиля Артем Сурков проиграл южнокорейцу Хан Су Ю в полуфинале в весовой категории до 66 кг.

В заключительный день турнира по греко-римской борьбе ни один из россиян не смог пробиться в финал соревнований. Двукратный олимпийский чемпион в весе до 75 кг Роман Власов не смог пройти квалификацию в весовой категории до 80 кг, уступив азербайджанцу Элвину Мурсалиеву со счетом 2:2 по последнему действию. Степан Маранян (до 59 кг) проиграл в 1/4 финала японцу Кенитиро Фумите со счетом 2:4 и будет бороться за бронзу. Виталий Щур (130 кг) не смог пройти квалификацию, проиграв египтянину Мохамеду Абделлатифу со счетом 1:2.

В первый соревновательный день Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг) стали серебряными призерами.

64 года назад представители СССР впервые приняли участие в чемпионате мира и с тех пор неизменно завоевывали золотые медали.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Париже завершится 26 августа.

Смотрите также

Олимпийский чемпион Власов уступил в стартовой схватке на чемпионате мира по борьбе

Российский борец греко-римского стиля Чехиркин завоевал серебро ЧМ в весе до 75 кг

Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал серебро ЧМ в весе до 98 кг

Тренер: все борцы из состава сборной России способны завоевать медаль чемпионата мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
В Подмосковье верблюд откусил руку хозяину
5
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Молдавия попросила Генассамблею ООН обсудить вывод российских миротворцев из Приднестровья
Темы дня
Новости партнеров
Реклама