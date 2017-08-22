Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Две россиянки вынуждены пропустить Нью-Йоркский марафон из-за проблем с визами

Спорт
22 августа, 17:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Craig Ruttle

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Две россиянки, планировавшие выступить на Нью-Йоркском марафоне и уже купившие пакеты участников, вынуждены отказаться от поездки в США из-за проблем с получением въездных виз. Об этом сообщил ТАСС врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, имеющий опыт выступления в марафонских забегах.

Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

"У этих бегуний собеседование в посольстве было первоначально назначено на 4 сентября, - сказал Безуглов. - А теперь его вообще отменили. Непонятно сейчас, когда оно вообще состоится".

По словам собеседника ТАСС, обе спортсменки покупали пакет участника Нью-Йоркского марафона у официального оператора, стоимость слота вместе с тремя оплаченными ночами в отеле составляет примерно 100 тысяч рублей.

"Для меня этот марафон должен был стать первым международным стартом в моей жизни, - сообщила ТАСС Юлия Кузнецова, одна из двух россиянок, вынужденных отказаться от этого забега. - Я начала заниматься бегом на длинные дистанции только в конце прошлого года, и на моем счету уже два полумарафона. Сейчас запись за собеседование в американское посольство возможна только на ноябрь".

Кузнецова планирует принять участие в Ярославском полумарафоне 3 сентября.

Нью-Йоркский марафон пройдет в этом году 5 ноября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приостановка выдачи россиянам виз США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США отправили на Украину первую партию угля
2
Тулеев провел первое после операции рабочее совещание
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
В Подмосковье верблюд откусил руку хозяину
5
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Молдавия попросила Генассамблею ООН обсудить вывод российских миротворцев из Приднестровья
Темы дня
Новости партнеров
Реклама