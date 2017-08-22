Две россиянки вынуждены пропустить Нью-Йоркский марафон из-за проблем с визами

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Две россиянки, планировавшие выступить на Нью-Йоркском марафоне и уже купившие пакеты участников, вынуждены отказаться от поездки в США из-за проблем с получением въездных виз. Об этом сообщил ТАСС врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, имеющий опыт выступления в марафонских забегах.

Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

"У этих бегуний собеседование в посольстве было первоначально назначено на 4 сентября, - сказал Безуглов. - А теперь его вообще отменили. Непонятно сейчас, когда оно вообще состоится".

По словам собеседника ТАСС, обе спортсменки покупали пакет участника Нью-Йоркского марафона у официального оператора, стоимость слота вместе с тремя оплаченными ночами в отеле составляет примерно 100 тысяч рублей.

"Для меня этот марафон должен был стать первым международным стартом в моей жизни, - сообщила ТАСС Юлия Кузнецова, одна из двух россиянок, вынужденных отказаться от этого забега. - Я начала заниматься бегом на длинные дистанции только в конце прошлого года, и на моем счету уже два полумарафона. Сейчас запись за собеседование в американское посольство возможна только на ноябрь".

Кузнецова планирует принять участие в Ярославском полумарафоне 3 сентября.

Нью-Йоркский марафон пройдет в этом году 5 ноября.