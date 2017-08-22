М'Вила оспорит решение палаты по разрешению споров РФС в CAS

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Французский футболист "Рубина" Янн М'Вила оспорит решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) о снятии запрета на регистрацию новых игроков с московского "Динамо" в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.
М'Вила обратился в палату по разрешению споров РФС, чтобы "Динамо" выплатило ему задолженность - по данным ТАСС, игрок рассчитывает получить от клуба €360 тысяч. Палата удовлетворила заявление футболиста, наложив на "Динамо" запрет на регистрацию новых футболистов. Однако 18 августа запрет был снят и заменен на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения.
"Мы обжалуем данное решение в Спортивном арбитражном суде. Также мы напишем жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА), так как палата по разрешению споров РФС не исполняет собственные решения, и в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), поскольку нарушаются права футболиста", - сказал Прокопец.
Ранее недовольство решением палаты по разрешению споров выразил Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ). "Хотелось бы поблагодарить профсоюз за поддержку. Мы считаем, что к этой проблеме нужно привлекать большое внимание", - отметил Прокопец.
Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов после заседания, на котором была заменена санкция "Динамо", сказал ТАСС, что решение было принято по аналогии с процессуальным кодексом. Он пояснил, что по окончании разбирательств по "делу М'Вила" указанная сумма будет перечислена футболисту, либо возвращена клубу. Березов отметил, что, по мнению палаты, такое решение в сложившейся ситуации наиболее справедливо, так как футбольная составляющая в этом случае "страдать не должна".
В понедельник председатель палаты по разрешению споров РФС на просьбу прокомментировать позицию представителей М'Вила отметил, что палата применила замену обеспечительной меры по аналогии с гражданско-процессуальным кодексом, поэтому считает данное решение правомерным.
М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с казанским "Рубином". Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском "Интере", а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, достиг договоренности о переходе в "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила, будучи игроком "Рубина", тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у "Рубина" английским "Сандерлендом".
В июне 2016 года М'Вила, до этого подавший жалобу в палату по разрешению споров ФИФА, и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.
М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо", в результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако 18 августа, как было отмечено выше, она была заменена на другую санкцию. В тот же день Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо", которому принадлежит контрольный пакет акций ФК "Динамо", подало иск в отношении в отношении М'Вила, оспорив мировое соглашение. Как ТАСС заявили в пресс-службе ВФСО "Динамо", общество считает, что данное соглашение ущемляет интересы ФК "Динамо".