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Мамиашвили: результат борцов греко-римского стиля на ЧМ требует жесточайшего разбора

Спорт
22 августа, 18:57 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Отечественные борцы впервые с 1953 года остались без золотых медалей мирового первенства

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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

ПАРИЖ, 22 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Результат российских борцов греко-римского стиля, которые впервые с 1953 года остались без золотых медалей чемпионата мира, требует жесточайшего разбора. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили.

"Сборная по греко-римской борьбе осталась без золота, но это не повод посыпать голову пеплом. Ситуация будет проанализирована жесточайшим образом, будут оргвыводы, - заявил Мамиашвили. - Но надо понимать, что команда идет к основному событию четырехлетия [Олимпийские игры 2020 года], наша задача сформировать дееспособный состав".

Мамиашвили подчеркнул, что команда борется в новых условиях. После Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Объединенный мир борьбы принял решение проводить турниры по греко-римской борьбе по обновленным правилам. На всех соревнованиях теперь отменена постановка в партер за пассивное ведение боя. Спортсмен, ведущий пассивную борьбу, сначала получает предупреждение, а затем наказание в виде технического балла в пользу соперника.

"Точка в изменениях правил не поставлена. И, надеюсь, греко-римская борьба вернется к тем, в которых мы боролись в 70-х, 80-х и 90-х. Я лично не был сторонником новых условий, борьбу в партере надо возвращать, это - мнение большинства. Но с другой стороны тот, кто быстрее адаптируется, тот и доминирует", - отметил глава ФСБР.

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"К критике готовы"

Глава ФСБР заявил, что готов к критике, которая последует после чемпионата мира. "Убежден, что "заинтересованные" люди будут давать свои оценки, это нормально, это победителей не судят, - отметил Мамиашвили. - Скажу заранее - добро пожаловать, но только, если есть конкретные предложения, желание взять на себя ответственность, бросить все свои бизнесы и 24 часа в сутки быть с командой. Мы готовы предоставить возможность себя проявить".

Президент ФСБР напомнил результат чемпионата мира 2014 года в Ташкенте, когда на счету подопечных главного тренера сборной России Гоги Когуашвили было лишь одно золото, которое завоевал Чингиз Лабазанов в весовой категории до 71 кг, которая не входит в программу на Олимпийских играх.

"Тогда олимпийские веса остались без медалей, так что мы все это проходили, - отметил Мамиашвили. - Но к Играм в Рио-де-Жанейро мы правильно расставили акценты в работе и были вправе рассчитывать на достойное выступление, что и продемонстрировали".

"В команде есть, кому бороться за медали"

В заключительный день турнира по греко-римской борьбе ни один из россиян не смог пробиться в финал соревнований. Двукратный олимпийский чемпион в весе до 75 кг Роман Власов не смог пройти квалификацию в весовой категории до 80 кг. Степан Маранян (до 59 кг) проиграл в 1/4 финала японцу Кенитиро Фумите и будет бороться за бронзу. Виталий Щур (130 кг), включенный в состав в последний момент, не смог пройти квалификацию, проиграв египтянину Мохамеду Абделлатифу.

В первый соревновательный день Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг) стали серебряными призерами.

"У нас появился реальный спортсмен, на которого мы можем рассчитывать, Муса Евлоев. Хотя сегодня у него пока не хватает мастерства, чтобы справиться с олимпийским чемпионом из Армении Артуром Алексаняном, - отметил Мамиашвили. - Чакветадзе боролся за выход в финал, но вылетело колено, он получил разрыв связок, так бывает, будем готовиться, будем лечиться, до Олимпиады еще три года. У меня за год и восемь месяцев до Игр был полный разрыв, но я восстановился и неплохо тогда выступил".

Мамиашвили получил разрыв связок в 1987 году, а на Играх-1988 в Сеуле стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 82 кг.

"Власов боролся в новых условиях"

Комментируя проигрыш двукратного олимпийского чемпиона Власова, который дебютировал на чемпионате мира в Париже в новой весовой категории (до 80 кг), Мамиашвили отметил: "Он сейчас в другом весе, в других условиях, и благодаря отмене партера без тех элементов, в которых технически силен. В целом вопросов масса, но все они лежат в основном в практической плоскости".

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Париже завершится 26 августа.

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