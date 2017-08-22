Карелин: новые правила повлияли на результат российских борцов греко-римского стиля на ЧМ

ПАРИЖ, 22 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Результат российских борцов греко-римского стиля на чемпионате мира в Париже стал следствием изменений в правилах. Таким мнением в телефонной беседе с ТАСС поделился трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

В заключительный день турнира по греко-римской борьбе ни один из россиян не смог пробиться в финал соревнований. Двукратный олимпийский чемпион в весе до 75 кг Роман Власов не смог пройти квалификацию в весовой категории до 80 кг; Степан Маранян (до 59 кг) проиграл в 1/4 финала японцу Кенитиро Фумите и будет бороться за бронзу; Виталий Щур (130 кг), включенный в состав в последний момент, не смог пройти квалификацию, проиграв египтянину Мохамеду Абделлатифу. В первый соревновательный день Александр Чехиркин (до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг) стали серебряными призерами. Отечественные борцы впервые с 1953 года не смогли завоевать золото чемпионата мира.

"Такой результат - прямое следствие изменений правил, в частности отмены борьбы в партере, которая давала хоть какую-то возможность для активности. Это совершенно очевидно. Сломали методику подготовки, не успели внести коррективы, не смогли изменить ситуацию", - считает Карелин.

После Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Объединенный мир борьбы принял решение проводить турниры по греко-римской борьбе по обновленным правилам. На всех соревнованиях теперь отменена постановка в партер за пассивное ведение боя. Спортсмен, ведущий пассивную борьбу, сначала получает предупреждение, а затем наказание в виде технического балла в пользу соперника.

По мнению Карелина, в борьбе можно работать над изменением формы, телекартинки, но не следует постоянно менять правила. "Да, можно варьировать цвета и крой борцовского трико, можно работать над телекартинкой, которая действительно стала очень хорошей, наглядной. Но не стоит трогать правила. Лично я за возвращение партера, за стабильность правил", - сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Карелин подчеркнул, что, несмотря на результат, в нынешней сборной России по греко-римской борьбе хорошая селекция. "У нас в команде хорошая селекция, хорошие ребята. Все себя неплохо показали, но между "неплохо" и "отлично" есть большая разница", - отметил он.