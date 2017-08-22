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"Салават Юлаев" одержал победу над "Адмиралом" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
22 августа, 19:24 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 22 августа. Уфимский "Салават Юлаев" победил владивостокский "Адмирал" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Салавата Юлаева" отличились Евгений Коротков (29-я минута), Вячеслав Солодухин (46), Филип Ларсен (56). За "Адмирал" шайбу забросил Александр Горшков (5).

В следующем матче 24 августа "Адмирал" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком". "Салават Юлаев" 26 августа дома встретится с хабаровским "Амуром".

В другом матче дня ханты-мансийская "Югра" дома в овертайме обыграла череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1.

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