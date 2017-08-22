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Женская сборная России по керлингу перед Олимпиадой проведет сбор в Саппоро

Спорт
22 августа, 20:08 UTC+3 ТАСС

В женском турнире по керлингу на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Россию представит команда скипа Анны Сидоровой

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Скип женской сборной России по керлингу Анна Сидорова (в центре)

Скип женской сборной России по керлингу Анна Сидорова (в центре)

© EPA/ANTHONY ANEX

ТАСС, 22 августа. Российские керлингистки в японском Саппоро проведут заключительный этап подготовки к Олимпийским играм 2018 года. Об этом сообщила старший тренер команды Светлана Калалб, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Где пройдет подводящий сбор? В Саппоро. Мы уже опробовали этот вариант перед чемпионатом мира в Пекине и остались довольны, 11 дней в Японии спортсменкам хватит, чтобы акклиматизироваться и преодолеть временной десинхроноз. Из Саппоро в Пхенчхан команда отправится с таким расчетом, чтобы заселиться в Олимпийскую деревню за несколько дней до старта нашего турнира", - сказала Калалб.

"В Пхенчхан на разведку ездил доктор команды. По его словам, на катке очень яркий свет. К такому освещению нужно привыкнуть", - добавила тренер.

На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, которая решением исполкома Федерации керлинга России получила приоритетное право участия в Олимпиаде. На прошедшем в марте чемпионате мира сборная России, в составе которой выступали Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева, впервые в истории завоевала серебряные медали турнира. Данный результат позволил национальной команде завоевать путевку на Игры-2018. По словам Калалб, изменения в составе могут произойти только в случае форс-мажорных обстоятельств.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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