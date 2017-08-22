Российский борец греко-римского стиля Марянян завоевал бронзу чемпионата мира

ТАСС, 22 августа. Россиянин Степан Марянян стал бронзовым призером чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходят в Париже.

В поединке за третье место Марянян победил представителя Киргизии Каныбека Жолчубекова со счетом 10:2. Чемпионом мира в данной весовой категории стал японец Кенихиро Фумита, победивший в финале казахстанца Мирамбека Айнагулова со счетом 2:1.

Марянян является обладателем Кубка мира 2013 года.

Чемпионат мира завершится 26 августа.