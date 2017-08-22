Российский борец греко-римского стиля Сурков завоевал бронзу чемпионата мира

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ТАСС, 22 августа. Россиянин Артем Сурков стал бронзовым призером чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходят в Париже.
В поединке за третье место Сурков победил представителя Армении Карена Асланяна со счетом 2:1. Еще одну бронзу завоевал иранец Мухаммед Хуссейн Эляси. Чемпионом мира стал южнокореец Хан Су Ю, победивший в финале поляка Матеуша Лючана Бернатека со счетом 2:1.
Сурков является чемпионом Европы 2017 года.
Чемпионат мира завершится 26 августа.