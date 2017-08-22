Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский борец греко-римского стиля Сурков завоевал бронзу чемпионата мира

Спорт
22 августа, 20:49 UTC+3

В поединке за третье место Артем Сурков победил представителя Армении Карена Асланяна со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 августа. Россиянин Артем Сурков стал бронзовым призером чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходят в Париже.

В поединке за третье место Сурков победил представителя Армении Карена Асланяна со счетом 2:1. Еще одну бронзу завоевал иранец Мухаммед Хуссейн Эляси. Чемпионом мира стал южнокореец Хан Су Ю, победивший в финале поляка Матеуша Лючана Бернатека со счетом 2:1.

Сурков является чемпионом Европы 2017 года.

Чемпионат мира завершится 26 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
2
"Яндекс" запустил новую версию поисковика
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
В Польше возбудили уголовное дело против Леха Валенсы
5
По делу Серебренникова в розыск объявлена продюсер Екатерина Воронова
6
Иностранцам на "Армии-2017" впервые показали робота "Нерехта" в "бою"
7
США отправили на Украину первую партию угля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама