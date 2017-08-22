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ФИФА осудила публикации хакерами информации о медицинских данных футболистов

Спорт
22 августа, 21:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Согласно опубликованной хакерской группой Fancy Bears информации, более 150 игроков сдали положительные допинг-пробы в 2015 году, в следующем году число таких спортсменов выросло до 200

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© EPA/STEFFEN SCHMIDT

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация футбола (ФИФА) осудила публикацию хакерской группой Fancy Bears информации, которая содержит данные о положительных допинг-пробах футболистов в 2015-2016 годах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Согласно опубликованным во вторник документам, более 150 игроков сдали положительные допинг-пробы в 2015 году. В следующем году число таких спортсменов выросло до 200. Кроме того, Fancy Bears опубликовала данные о спортсменах, имеющих терапевтические исключения (TUE) во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР.

"Мы самым решительным образом осуждаем публикацию группы Fancy Bears незаконно полученной информации, в частности, персональных и медицинских данных спортсменов. Разглашение такой информации представляет собой явное нарушение частной жизни спортсменов и ставит под угрозу борьбу с допингом. Все возможные нарушения антидопинговых правил обрабатываются ФИФА в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства", - говорится в сообщении.

В списке приводятся фамилии 25 игроков из 12 сборных. Среди них есть Карлос Тевес, Хуан Верон, Диего Милито из Аргентины, Деннис Аого и Марио Гомес из Германии, Мауро Каморанези и Винченцо Яквинта из Италии, а также Дирк Кейт из Нидерландов.

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В частности, среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун на длинные дистанции Мо Фара и другие.

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