Фролов и Калимуллин заняли четвертое место в эстафете на ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 22 августа. Россияне Илья Фролов и Данил Калимуллин стали четвертыми в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.

По итогам всех видов россияне набрали 1397 очков. Победителем эстафеты стала сборная Южной Кореи (1422). Серебро завоевала команда Германии (1419), бронзу - сборная Белоруссии (1407).

Женская эстафета, в которой выступят Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина, пройдет 23 августа.

Чемпионат мира по современному пятиборью, который впервые проходит в Африке, завершится 29 августа.