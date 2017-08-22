"Нефтехимик" обыграл "Амур" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 августа. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду одержал победу над хабаровским "Амуром" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Нефтехимика" отличились Павел Порядин (23-я минута), Олег Пиганович (42).

В следующем матче "Нефтехимик" примет владивостокский "Адмирал", "Амур" сыграет в гостях с "Сочи". Обе встречи пройдут 24 августа.

В другом матче дня пекинский "Куньлунь" на выезде победил "Сочи" со счетом 4:2.