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"Нефтехимик" обыграл "Амур" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
22 августа, 21:49 UTC+3 ТАСС

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

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ТАСС, 22 августа. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду одержал победу над хабаровским "Амуром" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Нефтехимика" отличились Павел Порядин (23-я минута), Олег Пиганович (42).

В следующем матче "Нефтехимик" примет владивостокский "Адмирал", "Амур" сыграет в гостях с "Сочи". Обе встречи пройдут 24 августа.

В другом матче дня пекинский "Куньлунь" на выезде победил "Сочи" со счетом 4:2.

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