СМИ: "Спартак" по-прежнему пытается договориться с Ньянгом о переходе

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ТАСС, 22 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" все еще ведет переговоры о переходе в команду с французским нападающим Мбаем Ньянгом из "Милана". Об этом сообщает портал Аlfredopedulla.com.
Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении Ньянга за €18-20 млн. Он должен был пройти уже назначенное медобследование, а затем подписать с красно- белыми четырехлетний контракт. Однако игрок заявил, что не готов к переезду в Россию, и объявил "Милану" об отказе проходить медобследование.
После этого портал Gianlucadimarzio сообщал, что переход 22-летнего француза откладывается, так как футболист имеет разногласия с новым руководством итальянского клуба относительно бонусных выплат в случае его трансфера. Отмечалось, что Ньянг имел устную договоренность с прежним руководством "Милана" о том, что в случае перехода в другой клуб ему полагается некоторая сумма. Новое руководство не намерено выполнять требования игрока, так как никаких документов, подтверждающих эту договоренность, нет.
Ньянг перешел в "Милан" в 2012 году, на правах аренды играл за французский "Монпелье", итальянский "Дженоа" и английский "Уотфорд". В прошлом сезоне провел 18 матчей (3 гола) за "Милан" и 11 (2) - за "Уотфорд".