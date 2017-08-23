СМИ: клуб НБА "Кливленд" обменял Ирвинга в "Бостон"

ТАСС, 23 августа. Американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" в "Бостон". Об этом сообщает журналист Yahoo Шэмс Чарания.

В обмен "Кливленд" получит защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор в первом раунде драфта 2018 года.

В июле сообщалось о том, что Ирвинг уведомил владельца "Кливленда" Дэна Гилберта о желании сменить клуб, так как он больше не хочет быть в тени Леброна Джеймса.

Ирвинг был выбран "Кливлендом" на драфте 2011 года под общим первым номером и по итогам сезона-2011/12 был назван лучшим новичком года. В 2015 году контракт с "Кливлендом" подписал Джеймс, после чего команда три года подряд выходила в финал плей-офф и одержала победу в 2016 году. Четыре раза защитник выбирался для участия в Матче всех звезд НБА (2013-2015, 2017). В составе сборной США он выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2014 года, став самым ценным игроком турнира.

В прошедшем сезоне "Кливленд" дошел до финала НБА. В решающей серии сезона клуб уступил "Голден Стэйт" со счетом 1-4. Ирвинг провел 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 21,6 очка за игру, делая 5,5 передачи и 3,4 подбора. В плей-офф он сыграл 18 матчей, в среднем набирая 25,9 очка за игру, делая 5,3 передачи и 2,8 подбора.