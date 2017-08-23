Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: клуб НБА "Кливленд" обменял Ирвинга в "Бостон"

Спорт
23 августа, 3:25 UTC+3 ТАСС

"Кавальерс" получат Айзею Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и выбор в на драфте

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. Американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" в "Бостон". Об этом сообщает журналист Yahoo Шэмс Чарания.

В обмен "Кливленд" получит защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор в первом раунде драфта 2018 года.

В июле сообщалось о том, что Ирвинг уведомил владельца "Кливленда" Дэна Гилберта о желании сменить клуб, так как он больше не хочет быть в тени Леброна Джеймса.

Ирвинг был выбран "Кливлендом" на драфте 2011 года под общим первым номером и по итогам сезона-2011/12 был назван лучшим новичком года. В 2015 году контракт с "Кливлендом" подписал Джеймс, после чего команда три года подряд выходила в финал плей-офф и одержала победу в 2016 году. Четыре раза защитник выбирался для участия в Матче всех звезд НБА (2013-2015, 2017). В составе сборной США он выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2014 года, став самым ценным игроком турнира.

В прошедшем сезоне "Кливленд" дошел до финала НБА. В решающей серии сезона клуб уступил "Голден Стэйт" со счетом 1-4. Ирвинг провел 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 21,6 очка за игру, делая 5,5 передачи и 3,4 подбора. В плей-офф он сыграл 18 матчей, в среднем набирая 25,9 очка за игру, делая 5,3 передачи и 2,8 подбора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
3
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
4
"Газпром" до конца года построит более 1300 км "Силы Сибири"
5
"Все сгорело дотла": люди возвращаются на пепелище в Ростове-на-Дону
6
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
7
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама