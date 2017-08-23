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"Локомотив" арендовал автора победного гола в финале Евро-2016 Эдера

Спорт
23 августа, 3:38 UTC+3 ТАСС

Соглашение рассчитано до конца сезона с правом выкупа

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Эдер

Эдер

©  EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 23 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" арендовал у французского "Лилля" португальского нападающего Эдера. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Арендное соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона с правом выкупа. Португалец получил 24-й номер.

"Я счастлив стать частью "Локомотива", - прокомментировал переход Эдер. - Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник все решилось. Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: "Все правильно, едем в Россию". Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков "Локо", но и сборной Португалии, в "Локомотиве" у меня уже есть один друг - Ману Фернандеш".

Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что Эдер впишется в командные построения Юрия Семина. "Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии, поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования - самыми высокими. Эдер - форвард с необходимыми "Локомотиву" качествами, он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне. Наша команда усилена действующим чемпионом Европы", - сказал Геркус.

В феврале 2016 года Эдер на правах аренды перешел из валлийского "Суонси" в "Лилль". В мае того же года французский клуб выкупил нападающего и подписал с ним четырехлетний контракт. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей в разных турнирах в составе "Лилля", забив семь мячей и отдав пять результативных передач. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.

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