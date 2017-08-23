СМИ: "Спартак" предложил €3,5 млн за футболиста "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе

ТАСС, 23 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" намерен приобрести полузащитника бразильского "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе. Об этом сообщает Jornal do Commercio.

По информации портала, красно-белые предложили за 20-летнего бразильца $1 млн, а затем увеличили предложение до €3,5 млн.

Сам игрок в комментарии Jornal do Commercio сказал, что стороны проведут финальный раунд переговоров в среду.

Эвертон Фелипе провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии, забил один мяч.