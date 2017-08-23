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СМИ: "Спартак" предложил €3,5 млн за футболиста "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе

Спорт
23 августа, 5:48 UTC+3 ТАСС

Ясность относительно возможного трансфера появится позднее в среду

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ТАСС, 23 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" намерен приобрести полузащитника бразильского "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе. Об этом сообщает Jornal do Commercio.

По информации портала, красно-белые предложили за 20-летнего бразильца $1 млн, а затем увеличили предложение до €3,5 млн.

Сам игрок в комментарии Jornal do Commercio сказал, что стороны проведут финальный раунд переговоров в среду.

Эвертон Фелипе провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Бразилии, забил один мяч.

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