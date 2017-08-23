Россияне завоевали золото Универсиады в стрельбе из лука в команде

ТАСС, 23 августа. Россияне Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников выиграли золото Универсиады в Тайбэе в стрельбе из лука в командных соревнованиях.

В финале они победили команду Ирана - 232:227. Третье место заняли спортсмены из Южной Кореи.

Женская команда в составе Дианы Тонтоевой, Марии Виноградовой и Александры Савенковой завоевала серебро, уступив в финале представительницам Южной Кореи - 229:232. Третье место заняла команда Турции.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 28 медалей - шесть золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко