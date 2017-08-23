Российский гимнаст Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на Универсиаде

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ТАСС, 23 августа. Российский гимнаст Кирилл Прокопьев выиграл золото Универсиады в вольных упражнениях.
Прокопьев показал результат 14,800 балла. Второе место занял Ким Хан Соль (14,700) из Южной Кореи, третье - японец Ватару Танигава (14,658).
В опорном прыжке серебро завоевала Лилия Ахаимова (13,983), бронзу - Мария Пасека (13,916). Российских спортсменок опередила только канадка Бриттани Роджерс (14,250).
Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. На счету команды 30 медалей - шесть золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко