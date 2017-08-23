Российская гимнастка Спиридонова завоевала золото Универсиады в упражнениях на брусьях

ТАСС, 23 августа. Российская гимнастка Дарья Спиридонова завоевала золотую медаль на Универсиаде в Тайбэе в упражнениях на брусьях.

Россиянка набрала 14,233 балла. Второе место заняла представительница Германии Ким Бай (14,066), третье - канадка Элизабет Блэк (13,966).

Спиридонова завоевала седьмое золото для российской сборной на Универсиаде. Ранее Кирилл Прокопьев победил в вольных упражнениях, Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников - в стрельбе из лука в командных соревнованиях, тхэнкводист Иван Краснов победил в весовой категории до 68 кг, рапирист Сергей Бида - в личном турнире фехтовальщиков, Роман Измайлов и Никита Шлейхер - в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова и Евгения Шелгунова - в командном первенстве по спортивной гимнастике.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 31 медаль - семь золотых, десять серебряных и 14 бронзовых. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко