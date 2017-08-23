Кудряшов: параллели между игрой "Рубина" и "Ростова" при Бердыеве проводить не стоит

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футбол "Рубина" при главном тренере Курбане Бердыеве и "Ростова" при этом специалисте объединяет только игровая схема, другие параллели проводить не стоит. Впечатлением от старта сезона в чемпионате России поделился с ТАСС защитник казанской команды Федор Кудряшов.

"Рубин" в межсезонье сменил руководство и главного тренера - вместо испанца Хави Грасии пришел Бердыев, который дважды приводил команду к победе в чемпионате страны в период с 2001 по 2013 год. С 2014 года специалист работал в "Ростове", который покинул по окончании сезона. Вслед за тренером из ростовского в казанский клуб перешли несколько игроков, в том числе и Кудряшов.

"Со мной никто из руководства ростовского клуба не контактировал по поводу того, чтобы остаться, - рассказал Кудряшов. - Позвонили из "Рубина", сказали, что Курбан Бекиевич [Бердыев] во мне заинтересован, и я практически не задумываясь дал согласие. Конкретных предложений от других клубов не получал, были слухи о турецкой команде, но я об этом не знаю, так же читал в новостях, как и все".

"Это был классный период, классные полтора года, за что спасибо "Ростову" и его болельщикам, - поделился собеседник ТАСС. - Самым запоминающимся стало второе место и выход в Лигу чемпионов, а самое главное разочарование в том, что мы не смогли попасть в еврокубки по итогам прошлого сезона ("Ростов" стал шестым - прим. ТАСС). Остался неприятный осадок".

Бердыев остался таким же

"Рубин" начал чемпионат с двух поражений - от "Краснодара" (1:2) и "Зенита" (1:2), однако затем добился трех побед и двух ничьих, в том числе переиграв на выезде ЦСКА (2:1). В субботу команда Бердыева взяла верх над "Анжи" (6:0) и расположилась на 6-м месте в турнирной таблице. "На что будет претендовать "Рубин", посмотрим в конце чемпионата, - подчеркнул Кудряшов. - Сейчас есть конкретная цель - выигрывать каждый следующий матч".

"Что касается фаворитов, сложно сказать, кто будет на вершине судя по шести играм. Но так как у всех бывают спады и подъемы, наверное, это будут те же клубы, что и всегда", - считает собеседник ТАСС. "Впечатления от игры "Зенита" и ЦСКА? В принципе, никаких акцентов на "Зените" и ЦСКА не делаю, хочется сейчас наладить свою игру, даже не задумывался об этих командах", - признался защитник.

"Рубин" играет по схеме с тремя центральными защитниками, в которой Кудряшов располагается левее, и двумя нападающими - по такой же действовал при Бердыеве "Ростов". "Наверное, схожесть только в схеме, здесь совсем другие футболисты и игра будет другая, кроме схемы, параллелей проводить не стоит, - считает собеседник ТАСС. - Какую игру ставит Бердыев? Во-первых, дисциплинированную, во-вторых, грамотную в плане тактики, дисциплина и тактика на первом месте".

В одном из флеш-интервью на замечание, что он стал себя вести более эмоционально во время игр, Бердыев с улыбкой отметил, что изменился. "Я, честно, не почувствовал. Каким он был, таким и остался", - признался Кудряшов.

В 8-м туре "Рубин" примет на своем поле "Тосно", встреча пройдет 26 августа.