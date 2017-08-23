Российские баскетболистки победили австралиек и вышли в четвертьфинал Универсиады

ХК "Югра" заключил контракт с нападающим ПестушкоСпорт 23 августа, 9:44
Неверов прокомментировал спор Родниной и ПоклонскойОбщество 23 августа, 9:30
Казнь без доказательства вины: 90 лет делу Сакко и ВанцеттиОбщество 23 августа, 9:30
Кудряшов: параллели между игрой "Рубина" и "Ростова" при Бердыеве проводить не стоитСпорт 23 августа, 9:16
Отбор в команду России по киберспорту на ЧМ завершится в начале сентябряСпорт 23 августа, 9:12
Кудряшов: сборная России ощутила сумасшедшую поддержку на Кубке конфедерацийСпорт 23 августа, 8:43
Российская гимнастка Спиридонова завоевала золото Универсиады в упражнениях на брусьяхСпорт 23 августа, 8:32
Более десяти рейсов задержаны в Кольцове из-за туманаНовости Урала 23 августа, 7:30
Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития "Южные Курилы"Экономика и бизнес 23 августа, 7:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 августа. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Австралии в третьем матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 63:58 в пользу россиянок.
Сборная России набрала шесть очков и с первого места вышла в четвертьфинал. Соперник российских баскетболисток по 1/4 финала определится позднее.
Матчи четвертьфиналов пройдут 25 августа.
В женском баскетбольном турнире Универсиады 16 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 28 августа.
Универсиада завершится 30 августа.