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Подрядчик: готовность арены ЧМ-2018 в Самаре - более 70%, работы завершатся до конца года

Спорт
23 августа, 11:09 UTC+3 САМАРА САМАРА 23, августа. /ТАСС

Как рассказал заместитель генерального директора ПСО "Казань" Сергей Пономарев, отставание по срокам строительства составляет 30 дней

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Во время установки последнего из 96 блоков купола на стадионе "Самара Арена"

Во время установки последнего из 96 блоков купола на стадионе "Самара Арена"

© Егор Алеев/ТАСС

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Готовность "Самара-Арены", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, составляет более 70%, работы будут завершены до конца года, несмотря на отставание по срокам в 30 дней. Об этом журналистам сообщил Сергей Пономарев, заместитель генерального директора ПСО "Казань", выступающего в роли подрядчика на арене.

"Отставание составляет 30 дней, это обусловлено высокой трудоемкостью работ. Готовность арены составляет более 70 процентов. Мы планируем завершить все работы до конца 2017 года, а в начале 2018 года будет произведена сдача документации и пуско-наладочные работы", - отметил Пономарев.

"Мы хотим лучшего темпа строительства и стараемся его достичь. Сейчас нужно использовать теплое время, чтобы завершить работы с наружным периметром - внешние покраски, внешние плиточные работы, земельные и благоустроительные работы", - добавил он.

Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.

Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира - четыре на групповом этапе, включая одну игру сборной России, а также игры 1/8 финала и четвертьфинала.

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