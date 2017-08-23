Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Барселона" сделает "Ливерпулю" четвертое предложение о переходе футболиста Коутиньо

Спорт
23 августа, 11:27 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала Sky Sports, каталонский клуб намерен предложить около €150 млн за бразильца

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо

Футболист "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо

© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 23 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" предпримет четвертую попытку приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации источника, каталонский клуб намерен предложить мерсисайдцам 138 млн фунтов (около €150 млн), причем 101 млн "Барселона" готова заплатить сразу, а еще 37 млн позже в виде бонусов.

Во вторник издание Liverpool Echo сообщало, что "Барселона" отказалась от покупки Коутиньо. По данным газеты, каталонский клуб дважды увеличивал предложение по 25-летнему бразильцу, последнее составило 118 млн фунтов, однако "Ливерпуль" каждый раз отвечал отказом.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. Полузащитник не принимал участие в первых двух матчах команды в чемпионате Англии из-за травмы спины. В составе сборной Бразилии игрок выходил на поле в 27 играх и отметился семью голами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Москве шестилетний мальчик погиб, пытаясь переплыть Очаковский пруд
6
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
7
Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза
Темы дня
Новости партнеров
Реклама