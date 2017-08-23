СМИ: "Барселона" сделает "Ливерпулю" четвертое предложение о переходе футболиста Коутиньо

ТАСС, 23 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" предпримет четвертую попытку приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По информации источника, каталонский клуб намерен предложить мерсисайдцам 138 млн фунтов (около €150 млн), причем 101 млн "Барселона" готова заплатить сразу, а еще 37 млн позже в виде бонусов.

Во вторник издание Liverpool Echo сообщало, что "Барселона" отказалась от покупки Коутиньо. По данным газеты, каталонский клуб дважды увеличивал предложение по 25-летнему бразильцу, последнее составило 118 млн фунтов, однако "Ливерпуль" каждый раз отвечал отказом.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. Полузащитник не принимал участие в первых двух матчах команды в чемпионате Англии из-за травмы спины. В составе сборной Бразилии игрок выходил на поле в 27 играх и отметился семью голами.