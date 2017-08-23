СМИ: "Барселона" сделает "Ливерпулю" четвертое предложение о переходе футболиста Коутиньо

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ТАСС, 23 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" предпримет четвертую попытку приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.
По информации источника, каталонский клуб намерен предложить мерсисайдцам 138 млн фунтов (около €150 млн), причем 101 млн "Барселона" готова заплатить сразу, а еще 37 млн позже в виде бонусов.
Во вторник издание Liverpool Echo сообщало, что "Барселона" отказалась от покупки Коутиньо. По данным газеты, каталонский клуб дважды увеличивал предложение по 25-летнему бразильцу, последнее составило 118 млн фунтов, однако "Ливерпуль" каждый раз отвечал отказом.
Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. Полузащитник не принимал участие в первых двух матчах команды в чемпионате Англии из-за травмы спины. В составе сборной Бразилии игрок выходил на поле в 27 играх и отметился семью голами.