Албин призвал не относиться серьезно к словам о повредивших арену в Петербурге бакланах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин призвал не относиться серьезно к словам о повредивших арену "Санкт-Петербург" бакланах. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее издание "Спорт день за днем" опубликовало интервью с вице-губернатором, в котором он рассказывал в том числе о причинах протечек в раздвижной крыше стадиона. Среди причин, помимо негерметичности ездовой и стационарной частей крыш, он сообщил, что птица баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки.

"Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть... доля шутки", - написал он, прикрепив к посту один из материалов по этой теме.

В аппарате вице-губернатора подтвердили, что страница является его официальным аккаунтом в Facebook.

Ранее сообщалось, что генподрядчик стадиона компания "Метрострой" устранит по гарантии проблемы с протечкой раздвижной кровли арены.

Стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове начали возводить в 2007 году. Сметная стоимость не раз менялась, последней официальной цифрой называлась сумма в 43 млрд рублей. Общестроительные работы были завершены на объекте в декабре 2016 года, в июне на арене прошли игры Кубка конфедераций. Сейчас на стадионе проходят матчи клуба "Зенит".