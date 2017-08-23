Российские баскетболисты проиграли команде Украины на групповом этапе Универсиады

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ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины в третьем матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 72:65 в пользу украинцев.
Сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице. Украинская команда идет на первой строчке (6).
В следующем матче сборная России сыграет с командой Австралии. Украинские баскетболисты встретятся с командой Латвии. Оба матча состоятся в четверг.
В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.