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Российские баскетболисты проиграли команде Украины на групповом этапе Универсиады

Спорт
23 августа, 11:45 UTC+3 ТАСС

Сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице

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ТАСС, 23 августа. Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины в третьем матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 72:65 в пользу украинцев.

Сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице. Украинская команда идет на первой строчке (6).

В следующем матче сборная России сыграет с командой Австралии. Украинские баскетболисты встретятся с командой Латвии. Оба матча состоятся в четверг.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

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